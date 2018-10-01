المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن استئناف محور القنيطرة- سلا رحلاته العادية ابتداء من يوم غد الخميس ﻿

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه قد تمت إعادة تشغيل السكة الثانية بين مدينتي القنيطرة وسلا.

شوف تيفي:

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه قد تمت إعادة تشغيل السكة الثانية بين مدينتي القنيطرة وسلا.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن جل القطارات المقررة على هذا المحور (القنيطرة-سلا) ستسأنف رحلاتها العادية ابتداء من يوم غد الخميس 18 أكتوبر على الساعة السادسة صباحا، وذلك بعد اتخاذ جميع الترتيبات الأمنية والتقنية اللازمة وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال.

كما دعا المكتب وفق ذات البلاغ، المواطنين والزبناء إلى الاستعلام بالمحطات أو عبر مركز الاستعلام 2255.