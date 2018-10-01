 التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك ﻿
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التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 20:18 التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك | مجتمع
التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، مع شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة هيئة منظمة والسب والشتم

شوف تيفي:

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، مع شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة هيئة منظمة والسب والشتم والقذف في حق موظفين عموميين.

وكان المعني بالأمر قد نشر عبر صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، عبارات القذف والسب والشتم في حق العاملين في مركز التوثيق والوثائق التعريفية بمدينة تمارة، مستعملا أوصافا تحقيرية تنطوي على إهانة هيئة ينظمها القانون، وذلك بعدما حاول استصدار بطاقة تعريف وطنية ثانية رغم توفره على بطاقة أولى منجزة في سنة 2014، لكنه ينكر وجودها.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

‫شوف تيفي

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