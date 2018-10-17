الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان ''صور'' ﻿

احتشدت مجموعة من الأطر التعليمية ومديرو المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاثة والنقابات التعليمية بجهة سوس ماسة في وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 أمام مقر المديرية الإقليمية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

احتشدت مجموعة من الأطر التعليمية ومديرو المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاثة والنقابات التعليمية بجهة سوس ماسة في وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بإنزكان تنديدا بالقرارات التي وصفوها بالاستفزازية والانفرادية التي أقدم عليها بعض المسؤولين عن قطاع التعليم بجهة سوس ماسة، والمستهدفة لأطر المكاتب الوطنية لجمعيات مديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للقرار المفاجئ الذي صدر في حق الأطر التعليمية والذي حرمهم من خدمة الهاتف الوظيفي، معتبرين هذا القرار بمثابة ضريبة لنشاطاتهم النضالية وخطوة ''يائسة'' للتشويش على التنسيق والتواصل بين مديري المؤسسات التعليمية.

وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبئة كبيرة لرجال ونساء التعليم الذين قدموا من المديريات الإقليمية لكل من اشتوكة أيت بها، وأكادير إداوتنان وطاطا وتارودانت، وتيزنيت لمؤزارة زملائهم بإنزكان الذين قاطعوا البريد وهواتفهم الوظيفية.

كما طالب المحتجون في نفس الوقت بتحسين ظروف عملهم واشتغالهم داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بتوفير كافة المعدات والأدوات اللوجيستيكية لأداء مهامهم الوظيفية على أحسن وجه والرقي بالقطاع التعليمي.

ومن جهته اعتبر أحد المشاركين في هذا الشكل الاحتجاجي هذه الوقفة بمثابة إنذار للمسؤولين عن قطاع التعليم نتيجة التصرفات الاستفزازية والقمعية التي ينهجونها تجاه الشغيلة التعليمية، وستليها أشكال تصعيدية أخرى تم تسطيرها في برنامج نضالي يتضمن تنظيم قوافل جهوية صوب كل المديريات بجهة سوس ماسة، ستنتهي بشكل مماثل في اتجاه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير للمطالبة برفع الحصار عن هؤلاء الأطر التعليمية وتجويد قطاع ومنظومة التعليم وتحسين ظروف عمل الممارسين فيه لما يستجيب لتطلعاتهم ويراعي ظروفهم ووضعيتهم الاجتماعية.