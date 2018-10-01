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هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 19:37 هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار | ثقافة و فنون
هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة نزهة الركراكي، سافرت يومه الأربعاء، إلى فرنسا، وذلك بعد نشر وسائل إعلام فرنسية لخبر، يفيد أن ابنها المعتقل سعد لمجرد على خلفية اتهامه باغتصاب شابة، يفكر في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة نزهة الركراكي، سافرت يومه الأربعاء، إلى فرنسا، وذلك بعد نشر وسائل إعلام فرنسية لخبر، يفيد أن ابنها المعتقل سعد لمجرد على خلفية اتهامه باغتصاب شابة، يفكر في الانتحار.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات التي تقول إن ''المعلم''، فكر في الانتحار بعد اعتقاله بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، تبقى غير مؤكدة، بالرغم من أن وسائل إعلام فرنسية، أكدت نقلا عن صديق مقرب من ''لمجرد'' على أن هذا الأخير، يفكر فعليا في إنهاء حياته.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة ''دراغونيان'' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، استدعت الشهود في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لمجرد نزهة الركراكي سعد لمجرد

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