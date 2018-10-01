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شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 19:35 شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط | مجتمع
شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط
أقدم شاب، صباح يومه الأربعاء، على إضرام النار في جسده، مستعملا مادة سريعة الاشتعال ''الدوليو''، وذلك بملتقى شارعي طارق ابن زياد وفرونكلين روزفلت بالحي الإداري بالرباط.

شوف تيفي:

أقدم شاب، صباح يومه الأربعاء، على إضرام النار في جسده، مستعملا مادة سريعة الاشتعال ''الدوليو''، وذلك بملتقى شارعي طارق ابن زياد وفرونكلين روزفلت بالحي الإداري بالرباط.

وأوضح بلاغ صادر عن السلطات المحلية لولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة، أن الشاب يبلغ من العمر 31 سنة، ويعاني من اضطربات نفسية، إذ سبق إيداعه عدة مرات بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية.

كما أكد المصدر أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلوا فور علمهم بالحادث، وعلى وجه السرعة، حيث تم نقل المعني بالأمر إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

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شوف تيفي المغرب شاب ثلاثيني إضرام النار جسد مدينة الرباط

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