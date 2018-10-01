الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بن شماش، إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين.

شوف تيفي: (و.م.ع)

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بن شماش، إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه لبنشماش، مشفوعة بمتمنياته له بكامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في هذه البرقية '' لا شك في أن ما تتوفر عليه من مؤهلات، وما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، سيجعلك تضاعف الجهود قصد مواصلة العمل، مع كافة أعضاء مجلس المستشارين المحترمين، من أجل تكريس المساهمة البناءة للغرفة الثانية''.

وأوضحت البرقية الملكية أن هذا العمل يجب أن يتم '' في إطار من التكامل مع مجلس النواب، للارتقاء بالممارسة البرلمانية، إلى ما نتطلع إليه من جعل المؤسسات في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، فضلا عن تعزيز النهوض الأمثل للمجلس بمهامه، في ضمان تشريع ذي جودة، ورقابة ناجعة، وتقييم فاعل للسياسات العمومية، وديبلوماسية برلمانية وازنة''.