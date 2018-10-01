 توقيف 3 تجار للمخدرات بتارودانت ﻿
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توقيف 3 تجار للمخدرات بتارودانت

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 19:30 توقيف 3 تجار للمخدرات بتارودانت | مجتمع
توقيف 3 تجار للمخدرات بتارودانت
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بتارودانت، صبيحة اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

شوف تيفي: تارودانت

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بتارودانت، صبيحة اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه به بالجماعة القروية ''أحمر الكلالشة'' بإقليم تارودانت، وذلك بفضل التحريات والأبحاث التي تمت مباشرتها من طرف مصالح الشرطة، بعدما كان يشكل موضوع 20 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لنشاطه في الاتجار بالمخدرات.

كما مكنت نفس العملية من إيقاف شخصين برفقة المشتبه به، كشفت التحريات أن أحدهما يشكل بدوره موضوع 3 مذكرات بحث من أجل نفس الجنحة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، من ضمنهما شخصان من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب تارودانت توقيف 3 أشخاص تجار المخدرات

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