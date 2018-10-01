عبدوني جمال رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر: ''انتخابي جاء بدعم من زملائي القضاة في إفريقيا وفي المغرب لاسيما الودادية الحسنية للقضاة'' ﻿

في حوار مع رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر ، أكد جمال عبدوني أن ضمان استقلالية القضاء رهين بتطبيق القواعد المهنية والأخلاقية الدولية ،وكذا محاربة كل أشكال الفساد التي من شأنها أن تؤثر في

شوف تيفي : جميلة البزيوي

في حوار مع رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر ، أكد جمال عبدوني أن ضمان استقلالية القضاء رهين بتطبيق القواعد المهنية والأخلاقية الدولية ،وكذا محاربة كل أشكال الفساد التي من شأنها أن تؤثر في العمل القضائي كأساس للدولة العادلة .

وحول انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة صرح لـ'' شوف تيفي'' أن انتخابه نائبا لرئاسة النيابة العامة للاتحاد الدولي للقضاة خلال المؤتمر الدولي 61 للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بمدينة مراكش ، لم يكن اعتباطيا ، وليس من السهل أن تتم تزكيته من طرف 90 دولة من القارات الخمسة ، فانتخابه جاء حسب قوله : ''نتيجة عمل ونضال طويلين مع باقي قضاة إفريقيا، كما جاء الانتخاب بدعم من زملائي القضاة في إفريقيا وفي المغرب لاسيما الودادية الحسنية للقضاة'' .

وعن سؤال حول القيمة المُضافة لإفريقيا بعد تعيينه كنائب عام في الاتحاد الدولي للقضاة ، أوضح لـ ''شوف تيفي'' أن ''دعم كل القضاة لكي انتخب نائبا عاما في الاتحاد الدولي للقضاة ، لم يأت من فراغ ، أولا من أجل الوصول إلى هذه المسؤولية ، فالثقة التي وضعت في كقاضي من افريقيا ، هي تكليف بالدرجة الأولى وكذلك هي مسؤولية لكي نبرهن عن الاجتهادات التي نقوم بها من أجل استقلالية القضاء ومن أجل غد أفضل لهذه المهنة، و الهدف المنشود هو استقلالية القضاء في إفريقيا وبالخصوص بشمال إفريقيا'' .