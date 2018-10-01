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عيب وعار .. تلاميذ بإقليم شفشاون لا يتوفرون على مدرسة

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 19:22 عيب وعار .. تلاميذ بإقليم شفشاون لا يتوفرون على مدرسة | مجتمع
عيب وعار .. تلاميذ بإقليم شفشاون لا يتوفرون على مدرسة
يعاني تلاميذ بدوار جماعة بني سميح دائرة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، من توفر قسم وحيد تدرس فيه جميع المستويات الايتدائية.

شوف تيفي

يعاني تلاميذ بدوار جماعة بني سميح دائرة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، من توفر قسم وحيد تدرس فيه جميع المستويات الايتدائية.

وأوضح أحد أعضاء جمعية أباء وأولياء التلاميذ من المنطقة في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي''، يومه الأربعاء، أن الدوار يتوفر على بناية قسم واحد ووحيد، تدرس فيه جميع المستويات الابتدائية الستة، من طرف ثلاثة معلمين يتناوبون على تدريسهم''.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالرغم من الشكايات التي تقدمت بها جمعية أباء وأولياء التلاميذ إلى المسؤولين في قطاع التربية والتعليم، لم يجدوا آذانا صاغية لتوفير عدد كاف من المعلمين وتشييد مدرسة بغرف مدرسية لائقة، تضمن للتلاميذ الصغار شروطا جيدة للتحصيل العلمي والمعرفي''.

كما كشف المصدر أن التلاميذ بمختلف مستوياتهم من الأول ابتدائي إلى مستوى السادس، لا يستطيعون الحصول على مقعد قار بالمدرسة ذات القسم الوحيد خصوصا أن عددهم يفوق 70 تلميذا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تلاميذ إقليم شفشاون مدرسة

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