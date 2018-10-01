فضيحة تهز جماعة بضواحي مراكش..طفل شدوه 7 مراهقين ومارسو عليه الجنس الجماعي ﻿

بعد أشهر من تفجر فضيحة المراهقة ''خديجة'' والتي تعرضت لاغتصاب على يد 15 شخصا حسب ادعاءاتها، اهتز دوار الشمس بجماعة أيت فاسكا بضواحي مدينة مراكش، يومه الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية مشابهة تقريبا،

''شوف تيفي''

بعد أشهر من تفجر فضيحة المراهقة ''خديجة'' والتي تعرضت لاغتصاب على يد 15 شخصا حسب ادعاءاتها، اهتز دوار الشمس بجماعة أيت فاسكا بضواحي مدينة مراكش، يومه الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية مشابهة تقريبا، والتي كان الضحية بها طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، يشتبه في تعرضه لاغتصاب جماعي على يد 7 مراهقين بقطنون بالدوار المذكور.

وحسب مصادر محلية فإن والد الطفل، وفور علمه بتعرض فلذة كبده للاغتصاب، سارع إلى التقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي، وجه من خلالها الاتهام لـ 7 مراهقين بالاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن عناصر الدرك تفاعلت بجدية مع الشكاية، وسارعت إلى فتح تحقيق، مكنها من إيقاف المشتبه بهم السبعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن جميع الموقوفين وبعد التحقيق معهم تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر أن يتم عرضهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة مراكش يوم غد الخميس.