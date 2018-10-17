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اندلاع حريق مهول بأحد المحلات التجارية بأولاد تايمة ''صور''

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 19:14 اندلاع حريق مهول بأحد المحلات التجارية بأولاد تايمة صور | حوادث و حقوق
اندلاع حريق مهول بأحد المحلات التجارية بأولاد تايمة ''صور''
شب حريق مهول زوال اليوم بأحد المحلات المخصصة لتخزين صناديق الخضر بحي ''دنيا'' قرب السوق الأسبوعي بأولاد تايمة، ما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بالمحل التجاري، مكبدا صاحبه خسائر مادية فادحة.

شوف تيفي:أولاد تايمة

شب حريق مهول زوال اليوم بأحد المحلات المخصصة لتخزين صناديق الخضر بحي ''دنيا'' قرب السوق الأسبوعي بأولاد تايمة، ما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بالمحل التجاري، مكبدا صاحبه خسائر مادية فادحة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق اندلع بشكل مفاجئ وفي ظروف جد غامضة، حيث تجهل أسبابه لحدود كتابة هذه الأسطر، وأسفر عن احتراق عدد كبير من صناديق الخضر، فيما لم يخلف أي خسائر في الأرواح لحسن الحظ.

واستنفر الحريق السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وانخرطوا في عملية إخماد الحريق، ومحاولة السيطرة عليه مخافة انتقاله للمحلات المجاورة والمنازل الآهلة بالسكان، وبعد جهد جهيد تم احتواء الوضع.

ومن جانبها فتحت مصالح الأمن تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة ولتحديد ظروف وأسباب إندلاع الحريق.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة حريق مهول محل تجاري ظروف غامضة

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