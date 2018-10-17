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سفير دولة الإمارات بالرباط يتباحث سبل التعاون الثنائي مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 19:03 سفير دولة الإمارات بالرباط يتباحث سبل التعاون الثنائي مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي | بوليتيك
سفير دولة الإمارات بالرباط يتباحث سبل التعاون الثنائي مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي
التقى علي سالم الكعبي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية أمس الثلاثاء بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب .

شوف تيفي:

 التقى علي سالم الكعبي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية أمس الثلاثاء بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب .

 ورحب رئيس مجلس النواب بهذه الزيارة، وأشاد بمتانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقن، وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وأهمية العمل لتعزيزها.

 ووجه الحبيب المالكي، دعوة إلى الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل زيارة المغرب، وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجالين البرلماني والتشريعي وتطوير التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية.

وأكد السفير علي سالم الكعبي أنه بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن" دولة الإمارات حريصة على الارتقاء بمستوى التعاون الإستراتيجي مع المملكة المغربية الشقيقة ورفع حجم الاستثمارات الإماراتية في المغرب وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين الشقيقين".

وقدم السفير علي سالم الكعبي التعازي والمواساة إلى رئيس مجلس النواب المغربي إثر وفاة 11 مواطنا مغربيا في حادث القطار الذي يربط بين مدينتي القنيطرة والرباط.

وقد حضر هذه المقابلة سيف خليفة الطنيجي سكرتير أول بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط.

 

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شوف تيفي المغرب سفير دولة الإمارات الرباط سبل التعاون الثنائي رئيس مجلس النواب

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