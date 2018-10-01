 السلطات الإسبانية تلقي القبض على شاب مغربي مطلوب من قبل السلطات السويسرية بتهمة الاحتيال عبر الأنترنت ﻿
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السلطات الإسبانية تلقي القبض على شاب مغربي مطلوب من قبل السلطات السويسرية بتهمة الاحتيال عبر الأنترنت

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 18:59 السلطات الإسبانية تلقي القبض على شاب مغربي مطلوب من قبل السلطات السويسرية بتهمة الاحتيال عبر الأنترنت | حوادث و حقوق
السلطات الإسبانية تلقي القبض على شاب مغربي مطلوب من قبل السلطات السويسرية بتهمة الاحتيال عبر الأنترنت
قامت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شاب مغربي، يبلغ من العمر 21 عاماً، مطلوب من قبل السلطات السويسرية لانتمائه إلى شبكة متخصصة في الاحتيال والسرقة عبر الأنترنت.

شوف تيفي:

قامت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شاب مغربي، يبلغ من العمر 21 عاماً، مطلوب من قبل السلطات السويسرية لانتمائه إلى شبكة متخصصة في الاحتيال والسرقة عبر الأنترنت.

ووفقا لما أوردته وكالة ''إيفي'' الإسبانية فقد تم إلقاء القبض على المتهم بمنطقة طريفة، عند محاولته دخول المغرب حيث تم التعرف عليه عند الحدود بعد فحص هويته على قاعدة البيانات وتم التأكد من وجود مذكرة توقيف واعتقال صادرة ضده من قبل مكتب المدعي العام بمقاطعة زيورخ السويسرية.

وأوضح المصدر أن الشبكة التي ينتمي إليها المقبوض عليه ثبت تورطها في 63 قضية سرقة عبر المنصات الإلكترونية بالأنترنت في أقل من ستة أشهر.

 

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شوف تيفي المغرب السلطات إسبانيا القبض شاب مطلوب سويسرا تهمة الاحتيال الأنترنت

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