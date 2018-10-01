 هاذ شي خطير بزاف..تلميذة عندها 10 سنوات مارس عليها زوج أمها الجنس وافتض بكارتها بطانطان ﻿
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هاذ شي خطير بزاف..تلميذة عندها 10 سنوات مارس عليها زوج أمها الجنس وافتض بكارتها بطانطان

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 18:54 هاذ شي خطير بزاف..تلميذة عندها 10 سنوات مارس عليها زوج أمها الجنس وافتض بكارتها بطانطان | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير بزاف..تلميذة عندها 10 سنوات مارس عليها زوج أمها الجنس وافتض بكارتها بطانطان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة طانطان، أوقفت أمس الثلاثاء، شخصا، يشتبه في اغتصابه لطفلة زوجته، ما تسبب في افتضاض بكارتها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة طانطان، أوقفت أمس الثلاثاء، شخصا، يشتبه في اغتصابه لطفلة زوجته، ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذ الفضيحة الأخلاقية، أن التلميذة البالغة من العمر 10 سنوات والتي تدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، أبلغت معلمتها بتفاصيل تعرضها للاغتصاب منذ مدة على يد زوج والدته، لتسارع المعلمة إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

وأكد ذات المصدر أن الطلفة، تم إخضاعها للفحص الطبي والذي أكد افتضاض بكارتها، لتقوم المصالح الأمنية بإيقاف الزوج، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفحص الطبي الاغتصاب طانطان

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