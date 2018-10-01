السياحة..ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي بـ 8.3في المائة مقارنة بالسنة الماضية ﻿

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي لنشاط القطاع السياحي في 2017 ارتفع بنسبة %8,3 عوض 5% المسجلة سنة 2016، وذلك نتيجة لتحسن استهلاك السياحة .

شوف تيفي م.ض

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي لنشاط القطاع السياحي في 2017 ارتفع بنسبة %8,3 عوض 5% المسجلة سنة 2016، وذلك نتيجة لتحسن استهلاك السياحة .

و أضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحساب التابع للسياحة لسنة 2017، أن الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة ارتفع إلى 72,4 مليار درهم، عوض 66,9 مليار درهم سنة 2016، محققا زيادة قدرها %8,3، مساهما بذلك في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي بـ %6,8 أي بزيادة 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016.

وأرجعت المذكرة هذا الأداء للتطور الذي عرفه الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة بنسبة %8,8، منتقلا من 77,3 مليار سنة 2016 إلى 84 مليار درهم سنة 2017، وكذا بفضل تحسن السياحـة الداخليـة والمصدرة بنسبة 7 % منتقلا من 37,5 مليار سنة 2016 إلى 40,1 مليار درهم سنة 2017.