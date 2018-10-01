صحيفة ''سبق'' السعودية تنفي خبر إعفاء القنصل السعودي وتصف عمل ''رويترز'' بـ''سقطة أخلاقية ومهنية'' ﻿

نفت صحيفة سبق السعودية، ما تم تداوله اليوم، من أخبار حول إقالة القنصل السعودي محمد العتيبي، بمدينة اسطنبول التركية، والتحقيق معه بسبب قضية اختفاء ''جمال خاشقجي''.

شوف تيفي م.ض

نفت صحيفة سبق السعودية، ما تم تداوله اليوم، من أخبار حول إقالة القنصل السعودي محمد العتيبي، بمدينة اسطنبول التركية، والتحقيق معه بسبب قضية اختفاء ''جمال خاشقجي''.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية ''رويترز'' قد نشرت خبرا تم تداوله على نطاق واسع بوسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن القنصل السعودي قد تمت إقالته والتحقيق معه، قبل أن تسحب الخبر بعد ذلك.

وقالت الصحيفة عبر موقعها إن ''رويترز'' سقطت في خطأ مهني وأخلاقي، مشيرة إلى أن الوكالة الشهيرة وقعت في فخ التضليل ونسبت خبرا مزورا لـ''سبق''.

وأضافت الصحيفة في بيان صدر قبل قليل، نشرته عبر موقعها، أنها تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة مشددة على أن لا علاقة لها بما يتم تداوله.

وأكدت ''سبق'' أن موقعها الرسمي SABQ.ORG ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي هما المصدران الوحيدان للاطلاع على أخبار الصحيفة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد حذفت خبر إعفاء القنصل العام السعودي باسطنبول محمد العتيبي من منصبه، بعد أن كانت قد نشرت تفاصيل نقلتها عن موقع ''سبق'' السعودي.

ونقلا عن قناة روسيا اليوم، وفيما يشبه التراجع عن الخبر المذكور، قالت وكالة رويترز إن التقرير لم يظهر بموقع صحيفة ''سبق'' عبر شبكة الإنترنت كما ورد، مضيفة أنه لن تكون هناك قصة بديلة.

كما عملت قناة روسيا اليوم، على إرفاق خبرها، بأصل الخبر المزعوم، والذي نشر عبر الصفحة الرسمية لرويترز، وعبر تويتر، وعبر قناة DWالألمانية، وأيضا قناة TRT التركية.