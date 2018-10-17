صادم وبالصورة..حشومة وعايب هاذ شي: شوفو كيفاش تعرضت ضحية بفاجعة قطار بوقنادل للسرقة ﻿

بعد ساعات من وقوع فاجعة قطار بوقنادل، خرج أحد النشطاء الفيسبوكيين، يومه الأربعاء، عن صمته ليكشف عن تفاصيل خطيرة بخصوص ما تعرضت له صديقته التي أصيبت بالفاجعة، حيث أكد قيام مجهولين بسرقة حقيبتها

''شوف تيفي''

بعد ساعات من وقوع فاجعة قطار بوقنادل، خرج أحد النشطاء الفيسبوكيين، يومه الأربعاء، عن صمته ليكشف عن تفاصيل خطيرة بخصوص ما تعرضت له صديقته التي أصيبت بالفاجعة، حيث أكد قيام مجهولين بسرقة حقيبتها مباشرة بعد وقوع الحادث.

وأكد هذا الشخص تواصله مع المصابة ''ص.ر'' والتي ترقد بالمستشفى العسكري بالرباط، حيث أكدت له تعرضها للسرقة، مشددا في الوقت نفسه على أن صديقته المصابة تلقت الرعاية والعناية، وذلك تنفيذا لأوامر الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته بالعناية بجميع المصابين.

جدير بالذكر أن فاجعة قطار بوقنادل، والتي جرت فصولها البشعة صباح أمس الثلاثاء، خلفت مصرع 7 أشخاص، وإصابة 125 راكبا من بينهم 7 حالات، وُصفت حالتهم بالحرجة.