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عاجل .. انتخاب القاضي محمد الخضراوي نائبا لرئيس مجموعة القانون المدني بالاتحاد الدولي للقضاة

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 18:10 عاجل .. انتخاب القاضي محمد الخضراوي نائبا لرئيس مجموعة القانون المدني بالاتحاد الدولي للقضاة | بوليتيك
عاجل .. انتخاب القاضي محمد الخضراوي نائبا لرئيس مجموعة القانون المدني بالاتحاد الدولي للقضاة
انتخب مساء اليوم الأربعاء ، الدكتور محمد الخضراوي، نائبا لرئيس مجموعة القانون المدني بالاتحاد الدولي للقضاة، بعد منافسة مع أربعة مرشحين من بينهم فقهاء ضالعون في القانون المدني، حيث تنافس

شوف تيفي : جميلة البزيوي

انتخب مساء اليوم الأربعاء ، الدكتور محمد الخضراوي، نائبا لرئيس مجموعة القانون المدني بالاتحاد الدولي للقضاة، بعد منافسة مع أربعة مرشحين من بينهم فقهاء ضالعون في القانون المدني، حيث تنافس الخضراوي على منصب نائب الرئيس مع أمريكي وألماني خلال المؤتمر الدولي 61 للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بمدينة مراكش .

وقد انتخب المرشح الألماني رئيسا لمجموعة القانون المدني بالاتحاد الدولي للقضاة، فيما فاز الخضراوي بمنصب نائب الرئيس .
وتعتبر هذه المجموعة ، هي الأولى من نوعها في هياكل الاتحاد الدولي للقضاة التي تناقش القضايا ذات الطبيعة المدنية عبر العالم .

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شوف تيفي المغرب انتخاب القاضي محمد الخضراوي نائب الرئيس مجموعة القانون المدني الاتحاد الدولي للقضاة

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