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سيدة تهدد بالانتحار من فوق منزل بسيدي إفني احتجاجا على الحكرة

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 18:04 سيدة تهدد بالانتحار من فوق منزل بسيدي إفني احتجاجا على الحكرة | مجتمع
سيدة تهدد بالانتحار من فوق منزل بسيدي إفني احتجاجا على الحكرة
تصارع السلطات المحلية والأمنية الزمن في هذه اللحظات وذلك من أجل إقناع سيدة بالعدول عن الانتحار الذي تحاول تنفيذه وذلك بصعودها لسطح المنزل الذي تقطن به بحي ''الكاطع'' احتجاجا على ما أسمته بالحكرة

شوف تيفي:أ.ه

تصارع السلطات المحلية والأمنية الزمن في هذه اللحظات وذلك من أجل إقناع سيدة بالعدول عن الانتحار الذي تحاول تنفيذه وذلك بصعودها لسطح المنزل الذي تقطن به بحي ''الكاطع'' احتجاجا على ما أسمته بالحكرة والظلم.

وحسب مصدر ''شوف تيفي''، من عين المكان فالسيدة التي تحاول رمي نفسها من فوق سطح المنزل قررت وضع حد لحياتها وذلك كشكل احتجاجي بعد أن تفاجأت بقدوم السلطات العمومية قصد تنفيذ قرار بالإفراغ الذي حكمت به المحكمة ضدها.

وأضاف ذات المصدر، أن السيدة فور رؤيتها للقوات العمومية، دخلت في حالة هيستيرية، وصعدت لسطح المنزل مهددة برمي نفسها والانتحار في حال لم يتم إنصافها وإعادة النظر في القرار الصادر ضدها والقاضي بإخلائها للمنزل.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، ودخلوا في مفاوضات مع المعنية بالأمر قصد إقناعها بالنزول من سطح البيت والعدول عن فكرتها المجنونة حماية لحياتها، ومازالت لحدود كتابة هذه السطور المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى حل لهذا المأزق دون إزهاق روح السيدة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي إفني عاجل سيدة تهدد رمي نفسها من فوق منزل قرار الإفراغ الإحساس بالحكرة

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