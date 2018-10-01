 أمواج البحر تلفظ جثة طفل صغير وأنباء عن كون الجثة للطفل ''أشرف'' المختفي قبل أيام بحي بنسركاو بأكادير ﻿
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أمواج البحر تلفظ جثة طفل صغير وأنباء عن كون الجثة للطفل ''أشرف'' المختفي قبل أيام بحي بنسركاو بأكادير

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 17:58 أمواج البحر تلفظ جثة طفل صغير وأنباء عن كون الجثة للطفل أشرف المختفي قبل أيام بحي بنسركاو بأكادير | مجتمع
أمواج البحر تلفظ جثة طفل صغير وأنباء عن كون الجثة للطفل ''أشرف'' المختفي قبل أيام بحي بنسركاو بأكادير
لفظت أمواج البحر صباح اليوم الأربعاء جثة طفل صغير يبلغ من العمر 9 سنوات وذلك على مستوى مصب واد سوس.

شوف تيفي:أكادير

لفظت أمواج البحر صباح اليوم الأربعاء جثة طفل صغير يبلغ من العمر 9 سنوات وذلك على مستوى مصب واد سوس.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالجثة تم العثور عليها من طرف عدد من المواطنين الذين كانوا يمارسون رياضة المشي بالقرب من المصب المتواجد بغابة ''أغروض بنسركاو''، الأمر الذي دفعهم إلى إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان فور توصلهم بالخبر، ليتم تطويق المكان، وتمت معاينة الجثة من طرف فرقة الشرطة التقنية والعلمية، قبل أن يتقرر نقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب وظروف الوفاة بأمر من النيابة العامة المختصة.

ورجح ذات المصدر، أن تكون الجثة للطفل ''أ.س''، الذي أثار ضجة كبيرة بحي بنسركاو بعد اختفائه قبل 4 أيام، حينما توجه للبحر صحبة شابة تبلغ من العمر 18 سنة تنحدر من منطقة القليعة، لتعود في المساء فقط بملابسه، مدعية تعرضه للغرق، الشيء الذي لم تتقبله عائلة الطفل، ووجهت اتهامات للشابة بإختطافه، ليصبح حديث الصغير والكبير بالحي السالف الذكر.

ويترقب الكل ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها عناصر الأمن بخصوص هذه النازلة لتأكيد إن كانت الجثة تعود للطفل المختفي أم لطفل آخر، وذلك لمعرفة مصير الطفل ''أشرف'' الذي حير اختفاؤه الرأي العام المحلي بالمنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير أمواج البحر تلفظ جثى طفل صغير تضارب الأنباء الطفل المختفي

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