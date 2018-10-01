 رجال الحموشي يطيحون بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات بتطوان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك | مجتمع

التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك

الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان صور | مجتمع

الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان ''صور''

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار | ثقافة و فنون

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار

شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط | مجتمع

شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط

الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين

توقيف 3 تجار للمخدرات بتارودانت | مجتمع

توقيف 3 تجار للمخدرات بتارودانت

عبدوني جمال رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر: انتخابي جاء بدعم من زملائي القضاة في إفريقيا وفي المغرب لاسيما الودادية الحسنية للقضاة | بوليتيك

عبدوني جمال رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر: ''انتخابي جاء بدعم من زملائي القضاة في إفريقيا

عيب وعار .. تلاميذ بإقليم شفشاون لا يتوفرون على مدرسة | مجتمع

عيب وعار .. تلاميذ بإقليم شفشاون لا يتوفرون على مدرسة

فضيحة تهز جماعة بضواحي مراكش..طفل شدوه 7 مراهقين ومارسو عليه الجنس الجماعي | مجتمع

فضيحة تهز جماعة بضواحي مراكش..طفل شدوه 7 مراهقين ومارسو عليه الجنس الجماعي

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

رجال الحموشي يطيحون بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات بتطوان

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 17:50 رجال الحموشي يطيحون بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات بتطوان | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يطيحون بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات بتطوان
تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان وفي عملية نوعية ، صباح أول أمس الاثنين، من إيقاف أربعة مبحوث عنهم يشكلون شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان وفي عملية نوعية ، صباح أول أمس الاثنين، من إيقاف أربعة مبحوث عنهم يشكلون شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات والسيارات المسروقة.

وحسب مصدر أمني فقد كانت مصالح الشرطة في إطار تحرياتها قد توصلت الى معطيات دقيقة قامت على إثرها بنصب كمين للعصابة وإيقاف أفرادها الأربعة بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية الفنيدق والذين ينحدرون كلهم من مدينة الفنيدق ومبحوث عنهم جميعا بموجب عدة مذكرات بحث من أجل الاتجار الدولي في المخدرات بجميع أصنافها و السيارات المسروقة و الهجرة الغير الشرعية.

وخلال عملية الإيقاف، يضيف المصدر، حجزت عناصر الشرطة كمية مهمة من المخدرات القوية صنف الكوكايين بلغت 45 غراما على شكل قطعة واحدة و17 لفافة معدة للترويج من نفس المخدر، وميزانين إلكترونيين، و 9 هواتف نقالة، و 3 جوازات سفر في اسم مواطنين مغاربة، وبطاقة إقامة إسبانية، ومفاتيح سيارات، بالإضافة لوثائق بعض السيارات ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.

وأضاف ذات المصدر وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية المخدرات الفنيدق الشرعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اندلاع حريق مهول بأحد المحلات التجارية بأولاد تايمة صور | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بأحد المحلات التجارية بأولاد تايمة ''صور''

شاحنة صهريجية تصطدم بمنزل بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

شاحنة صهريجية تصطدم بمنزل بالدار البيضاء

السلطات الإسبانية تلقي القبض على شاب مغربي مطلوب من قبل السلطات السويسرية بتهمة الاحتيال عبر الأنترنت | حوادث و حقوق

السلطات الإسبانية تلقي القبض على شاب مغربي مطلوب من قبل السلطات السويسرية بتهمة الاحتيال عبر الأنترنت

هاذ شي خطير بزاف..تلميذة عندها 10 سنوات مارس عليها زوج أمها الجنس وافتض بكارتها بطانطان | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..تلميذة عندها 10 سنوات مارس عليها زوج أمها الجنس وافتض بكارتها بطانطان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل و المغاربة تضامنو بشكل كبير | بــووز
منذ 6 دقائق

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل و المغاربة تضامنو بشكل كبير

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لعائلة رئيس القطار اللي مات فحادث بوقنادل لحظة علمهم بالخبر من طرف الدرك الملكي | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لعائلة رئيس القطار اللي مات فحادث بوقنادل لحظة علمهم بالخبر من طرف الدرك الملكي

تصريح قوي لوالد مشجع الحسنية المعتقل بتهمة رفع راية إسبانيا بملعب بأكادير | خارج البلاطو

تصريح قوي لوالد مشجع الحسنية المعتقل بتهمة رفع راية إسبانيا بملعب بأكادير

دموع مؤثرة لعم الطالبة الجميلة إشراق ضحية حادث قطار بوقنادل..قلبي غادي يخرج من بلاصتو بعدما شفتها فمستودع الأموات مغمضة عينيها | بــووز

دموع مؤثرة لعم الطالبة الجميلة إشراق ضحية حادث قطار بوقنادل..قلبي غادي يخرج من بلاصتو بعدما شفتها فمستودع الأموات مغمضة عينيها

﻿

آخر المستجدات

التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك | مجتمع
منذ 5 دقائق

التحقيق مع شخص تورط في إهانة عاملين في مركز للتوثيق بتمارة عبر الفايسبوك

الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان صور | مجتمع

الأطر التعليمية بسوس تنتفض بإنزكان ''صور''

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار | ثقافة و فنون

هذا ما قامت به الممثلة نزهة الركراكي بعد توصلها بخبر تفكير ابنها لمجرد بالانتحار

شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط | مجتمع

شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بمدينة الرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.