رجال الحموشي يطيحون بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات بتطوان ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان وفي عملية نوعية ، صباح أول أمس الاثنين، من إيقاف أربعة مبحوث عنهم يشكلون شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان وفي عملية نوعية ، صباح أول أمس الاثنين، من إيقاف أربعة مبحوث عنهم يشكلون شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات والسيارات المسروقة.

وحسب مصدر أمني فقد كانت مصالح الشرطة في إطار تحرياتها قد توصلت الى معطيات دقيقة قامت على إثرها بنصب كمين للعصابة وإيقاف أفرادها الأربعة بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية الفنيدق والذين ينحدرون كلهم من مدينة الفنيدق ومبحوث عنهم جميعا بموجب عدة مذكرات بحث من أجل الاتجار الدولي في المخدرات بجميع أصنافها و السيارات المسروقة و الهجرة الغير الشرعية.

وخلال عملية الإيقاف، يضيف المصدر، حجزت عناصر الشرطة كمية مهمة من المخدرات القوية صنف الكوكايين بلغت 45 غراما على شكل قطعة واحدة و17 لفافة معدة للترويج من نفس المخدر، وميزانين إلكترونيين، و 9 هواتف نقالة، و 3 جوازات سفر في اسم مواطنين مغاربة، وبطاقة إقامة إسبانية، ومفاتيح سيارات، بالإضافة لوثائق بعض السيارات ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.

وأضاف ذات المصدر وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة.