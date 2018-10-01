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تطورات قضية خاشقجي ووعود سعودية بعدم استثناء أي أحد في التحقيقات

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 17:45 تطورات قضية خاشقجي ووعود سعودية بعدم استثناء أي أحد في التحقيقات | دولي
تطورات قضية خاشقجي ووعود سعودية بعدم استثناء أي أحد في التحقيقات
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ختام محادثاته بالرياض أن القادة السعوديين ''وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف تحقيقاته أنه يجب أن يحاسب'' بخصوص قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

شوف تيفي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ختام محادثاته بالرياض أن القادة السعوديين ''وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف تحقيقاته أنه يجب أن يحاسب'' بخصوص قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي بحسب قناة فرانس 24 أن القادة السعوديين لن يستثنوا أحدا في تحقيقاته، كما التقى مايك بومبيو يوم أمس الثلاثاء بالرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث قضية الصحافي خاشقجي.

ومن الرياض إلى اسطنبول حيث وصل اليوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا لإجراء محادثات مع القادة الأتراك حول قضية خاشقجي الذي اختفى عن الأنظار بعد دخوله قنصلية بلاده بالعاصمة التركية إسطنبول في 2 من شهر أكتوبر الجاري، وكانت أولى الشخصيات التي يلتقيها بومبيو بتركيا الرئيس رجب أردوغان.

 

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