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وافينك أوزير الصحة؟؟؟ .. جديد بفضيحة تزوير بمستشفى ابن سينا والقضية فيها 56 مليون

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 17:25 وافينك أوزير الصحة؟؟؟ .. جديد بفضيحة تزوير بمستشفى ابن سينا والقضية فيها 56 مليون | مجتمع
وافينك أوزير الصحة؟؟؟ .. جديد بفضيحة تزوير بمستشفى ابن سينا والقضية فيها 56 مليون
في جديد ملف اتهام طبيب بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بتزوير وثائق لصالح زوجته صاحبة صيدلية والتي تتعلق بأداء متأخرات ديون لحساب الضمان الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر

''شوف تيفي''

في جديد ملف اتهام طبيب بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بتزوير وثائق لصالح زوجته صاحبة صيدلية والتي تتعلق بأداء متأخرات ديون لحساب الضمان الاجتماعي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر نقابي أن المحكمة الابتدائية بالرباط، حددت تاريخ 5 نونبر المقبل كتاريخ لعقد أشغال جلسة المحاكمة.

وأوضح المصدر النقابي لـ ''شوف تيفي'' أنه وفي سابقة خطيرة من نوعها أقدم طبيب بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بتزوير وثائق زوجته صاحبة صيدلية وتتعلق بأداء متاخرات ديون لحساب CNSS لفائدة العاملين لديها وحرمان المستخدمين مساعدي الصيادلة من حقوقهم الاجتماعية التي حددت في مبلغ 56 مليون سنتيم.

وأوضح المصدر ذاته أن المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتسوية حقوق المستخدمين عاجلا و دون تماطل، حتى يتسنى للمستخدمين الاستفادة من التعويضات عن الأطفال والتأمين الصحي و معاش التقاعد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي معاش التقاعد المستخدمين ابن سينا متأخرات الطبيب

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