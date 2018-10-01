 غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زيادات مرتقبة في أسعار الخضر والفواكه بعد الزيادة في ثمن التعشير | مجتمع

زيادات مرتقبة في أسعار الخضر والفواكه بعد الزيادة في ثمن التعشير

غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج | بوليتيك

غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج

فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر | مجتمع

فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر

تجربة المغرب في القضاء تستهوي وفدا قضائيا من السودان وبوركينافاسو بأكادير صور | بوليتيك

تجربة المغرب في القضاء تستهوي وفدا قضائيا من السودان وبوركينافاسو بأكادير ''صور''

عاجل وهام للمغاربة..فاجعة قطار بوقنادل: نداء مستعجل للتبرع بالدم | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة..فاجعة قطار بوقنادل: نداء مستعجل للتبرع بالدم

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل

فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه اطوما غالاي | بوليتيك

فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه ا''طوما غالاي''

عاجل..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن تقديم المساعدات والتوجيهات لعائلات ضحايا فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع

عاجل..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن تقديم المساعدات والتوجيهات لعائلات ضحايا فاجعة قطار

الإطاحة بصاحبة وكر دعارة رفقة متزوج متلبسين بالفساد ببوجدور | مجتمع

الإطاحة بصاحبة وكر دعارة رفقة متزوج متلبسين بالفساد ببوجدور

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 17:14 غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج | بوليتيك
غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج
يستهدف برنامج معلوماتي للتجسس باسم « بيغاسوس » من صنع إسرائيلي 45 دولة عبر العالم من بينها المغرب.

شوف تيفي

يستهدف برنامج معلوماتي للتجسس باسم « بيغاسوس » من صنع إسرائيلي 45 دولة عبر العالم من بينها المغرب.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فإن إسرائيل تتجسس على المغرب بواسطة البرنامج المذكور.

ووصفت شركة “لوك آوت” لأمن الهواتف المحمولة هجمات “بيغاسوس” بأنها الأكثر تطورا والتي لا يتم اكتشافها بسبب قدرة البرنامج على التسلل خلسة إلى أجهزة الهاتف التي يخترقها.

وأضافت ذات المصادر، أن الطرف المُشغل لبرنامج بيغاسوس يرسل رسالة إلى الشخص المستهدف تتضمن إخبارا بوجود معلومات مهمة يمكن الحصول عليها بمجرد الضغط على رابط في الرسالة، وهذا الرابط يكون رابطا خبيثا بغرض اختراق الهاتف.

وفي حال ضغط الشخص المستهدف على الرابط فإن بيغاسوس يستغل سلسلة من الثغرات غير المعروفة لاختراق الحماية الرقمية للهاتف، ويجري تحميل برنامج التجسس دون علم أو إذن صاحب الهاتف.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بوليتيك شوف تيفي تجسس المغرب إسرائيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تجربة المغرب في القضاء تستهوي وفدا قضائيا من السودان وبوركينافاسو بأكادير صور | بوليتيك

تجربة المغرب في القضاء تستهوي وفدا قضائيا من السودان وبوركينافاسو بأكادير ''صور''

فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه اطوما غالاي | بوليتيك

فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه ا''طوما غالاي''

إسبانيا تحذر من تسلل متطرفين إلى أراضيها بواسطة قوارب الفونتوم | بوليتيك

إسبانيا تحذر من تسلل ''متطرفين'' إلى أراضيها بواسطة قوارب ''الفونتوم''

الصحراء المغربية..غينيا الاستوائية تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة تندوف | بوليتيك

الصحراء المغربية..غينيا الاستوائية تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة ''تندوف''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معرض الفرس بالجديدة..حضور قوي للأطفال | روبورتاج
منذ 24 دقيقة

معرض الفرس بالجديدة..حضور قوي للأطفال

جهة وجدة تحتفي بالمرأة القروية بهذه الطريقة | خارج البلاطو

جهة وجدة تحتفي بالمرأة القروية بهذه الطريقة

أول تصريح ممزوج بالدموع لابن رئيس القطار الذي راح ضحية حادث بوقنادل:الوالد كان حاس براسو غيموت و بغيت المغاربة كاملين يدعيو ليه بالرحمة | بــووز

أول تصريح ممزوج بالدموع لابن رئيس القطار الذي راح ضحية حادث بوقنادل:الوالد كان حاس براسو غيموت و بغيت المغاربة كاملين يدعيو ليه بالرحمة

عائلة الطالبة الجميلة اللي ماتت في حادث قطار بوقنادل تُفجرها..بنتنا كانت حية و داوها للسبيطار بلا يْد اللي تقطعات ليها حتى ماتت | خارج البلاطو

عائلة الطالبة الجميلة اللي ماتت في حادث قطار بوقنادل تُفجرها..بنتنا كانت حية و داوها للسبيطار بلا يْد اللي تقطعات ليها حتى ماتت

﻿

آخر المستجدات

زيادات مرتقبة في أسعار الخضر والفواكه بعد الزيادة في ثمن التعشير | مجتمع
منذ 13 دقيقة

زيادات مرتقبة في أسعار الخضر والفواكه بعد الزيادة في ثمن التعشير

غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج | بوليتيك

غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج

فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر | مجتمع

فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر

تجربة المغرب في القضاء تستهوي وفدا قضائيا من السودان وبوركينافاسو بأكادير صور | بوليتيك

تجربة المغرب في القضاء تستهوي وفدا قضائيا من السودان وبوركينافاسو بأكادير ''صور''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.