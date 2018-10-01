غريب ...إسرائيل تتجسس على المغرب من خلال هذا البرنامج ﻿

يستهدف برنامج معلوماتي للتجسس باسم « بيغاسوس » من صنع إسرائيلي 45 دولة عبر العالم من بينها المغرب.

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يستهدف برنامج معلوماتي للتجسس باسم « بيغاسوس » من صنع إسرائيلي 45 دولة عبر العالم من بينها المغرب.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فإن إسرائيل تتجسس على المغرب بواسطة البرنامج المذكور.

ووصفت شركة “لوك آوت” لأمن الهواتف المحمولة هجمات “بيغاسوس” بأنها الأكثر تطورا والتي لا يتم اكتشافها بسبب قدرة البرنامج على التسلل خلسة إلى أجهزة الهاتف التي يخترقها.

وأضافت ذات المصادر، أن الطرف المُشغل لبرنامج بيغاسوس يرسل رسالة إلى الشخص المستهدف تتضمن إخبارا بوجود معلومات مهمة يمكن الحصول عليها بمجرد الضغط على رابط في الرسالة، وهذا الرابط يكون رابطا خبيثا بغرض اختراق الهاتف.

وفي حال ضغط الشخص المستهدف على الرابط فإن بيغاسوس يستغل سلسلة من الثغرات غير المعروفة لاختراق الحماية الرقمية للهاتف، ويجري تحميل برنامج التجسس دون علم أو إذن صاحب الهاتف.