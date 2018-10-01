 فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر ﻿
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فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 16:51 فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر | مجتمع
فرقة مكافحة المخدرات بوجدة توقف مشتبها به في الاتجار بمخدر الشيرا وتحجز 20 كيلوغراما من هذا المخدر
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، مساء يوم أمس الثلاثاء من توقيف شخص متلبس بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

شوف تيفي

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، مساء يوم أمس الثلاثاء من توقيف شخص متلبس بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

والمعلومات الجنائية الدقيقة التي وفرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة مكنتها من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المشتبه به الذي هو من مواليد سنة 1988 على مستوى إحدى المقاهي بحي الأندلس، كما أسفرت إجراءات التفتيش القانوني التي تمت بمسكنه بحي الضيف البكاي عن حجز 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا بحوزته.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن امتدادات هذه القضية وإيقاف بقية المتورطين.

وجدير بالذكر أن هذه العملية تندرج في سياق تكثيف الجهود والعمليات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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المغرب شوف تيفي وجدة توقيف شخص الاتجار في مخدر الشيرا

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