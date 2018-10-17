عاجل وهام للمغاربة..فاجعة قطار بوقنادل: نداء مستعجل للتبرع بالدم ﻿

ناشدت جمعية الصيادلة بالرباط، قبل قليل من يومه الأربعاء، المغاربة بالتوجه إلى المستشفى العسكري محمد الخامس، من أجل التبرع بالدم للمصابين بفاجعة قطار بوقنادل.

"شوف تيفي"

ناشدت جمعية الصيادلة بالرباط، قبل قليل من يومه الأربعاء، المغاربة بالتوجه إلى المستشفى العسكري محمد الخامس، من أجل التبرع بالدم للمصابين بفاجعة قطار بوقنادل.

وأوضحت الجمعية من خلال تدوينة، نشرتها عبر صفحتها بالفيسبوك، بأن هناك نقصا في صفائح الدم بالمستشفى العسكري بالرباط، داعية الذين يتمتعون بصحة جيدة وخاصة الذكور بالتوجه إلى مركز تحاقن الدم التابع للمستشفى من أجل التبرع بالدم.

تجدر الإشارة إلى أن فاجعة قطار بوقنادل، خلفت مصرع 7 أشخاص، وإصابة 125 راكبا من بينهم 7 في حالة وُصفت بالحرجة جدا.