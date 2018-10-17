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بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل

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بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 16:40 بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق
بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص الشاب المهاجر اللي قالوا مات بفاجعة قطار بوقنادل
بعد ساعات من كشف، جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة، على أن من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، مهاجر مغربي مقيم بإنجلترا، يدعى ''أنس'' حل بالمغرب بعد 6 سنوات قضاها خارج أرض الوطن، تفاعل شاب عبر

"شوف تيفي"

بعد ساعات من كشف، جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة، على أن من بين ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، مهاجر مغربي مقيم بإنجلترا، يدعى "أنس" حل بالمغرب بعد 6 سنوات قضاها خارج أرض الوطن، تفاعل شاب عبر إحدى المجموعات الفيسبوكية المعروفة، لينفي هذه المعطيات، مؤكدا أن قريبه "أنس" لم يفارق الحياة بفاجعة القطار.

وأوضح هذا الشاب الذي وضع صورته مع "أنس"، أن العديد من الصفحات بالفيسبوك والإنستغرام، نشرت صورته وادعت بأنه من بين ضحايا الفاجعة، وهو ما أثار رعب عائلته.

تجدر الإشارة إلى أن جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة، نشر صورة الشاب المسمى "أنس"، وأكد أنه عاد من إنجلترا ونزل بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يستقل القطار للسفر صوب منزل والديه لكنه فارق الحياة بحادث فاجعة بوقنادل.

‫شوف تيفي

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المغربشوق تيفي فاجعة بوقنادل القطار مهاجر

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