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فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه ا''طوما غالاي''

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 16:33 فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه اطوما غالاي | بوليتيك
فرنسا تشيد بموافقة المغرب على ترحيل مواطنه ا''طوما غالاي''
أشادت فرنسا أمس الثلاثاء، بموافقة السلطات المغربية، على ترحيل مواطنها ''طوما غالاي'' لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية ببلاده.

شوف تيفي م.ض

أشادت فرنسا أمس الثلاثاء، بموافقة السلطات المغربية، على ترحيل مواطنها ''طوما غالاي'' لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية ببلاده.

وكان بلاغ لوزارة العدل المغربية قد أعلن أول أمس الاثنين عن موافقة السلطات المغربية على هذا الترحيل، استجابة للطلب المعبر عنه شخصيا من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار البلاغ إلى أن موافقة المغرب على طلب الترحيل، جاءت طبقا للإجراءات القانونية الوطنية التي تنظم التعاون القضائي مع البلدان الأجنبية، وكذا بموجب تطبيق سلس لمقتضيات الاتفاقية القضائية الثنائية الموقعة بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية بالنيابة، إن “هذا القرار اتخذ في احترام تام للمساطر المعمول بها بالبلدين، ويبرهن على مرونة وسلاسة تعاوننا القضائي، تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية حول الترحيل الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.”

وذكرت الوزارة بأن المواطن الفرنسي اعتقل من قبل السلطات الأمنية المغربية، للاشتباه في صلته بشبكة إرهابية تضم تسعة أشخاص، بعد أن وضع هذا الأخير، رهن إشارة “أمير” هذه الشبكة الإرهابية، مؤهلاته العلمية في مجال المعلوماتية، من أجل إعداد وتجهيز تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية، وفق الشكل الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، كما تم العثور بحوزته على دعامات ووسائط إلكترونية تضم أشرطة مماثلة خلال عمليات التفتيش بمنزله.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، المواطن الفرنسي المذكور بست سنوات سجناً نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات سجناً نافذا، بعد محاكمة تمتع فيها بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

 

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