عاجل..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن تقديم المساعدات والتوجيهات لعائلات ضحايا فاجعة قطار بوقنادل ﻿

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الأربعاء، عن تقديمه لجميع المساعدات والتوجيهات والمعلومات لعائلات الضحايا والمصابين بحادث القطار ببوقنادل، وأكد حرصه على إرشادهم للحصول على جميع حقوقهم

"شوف تيفي"

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الأربعاء، عن تقديمه لجميع المساعدات والتوجيهات والمعلومات لعائلات الضحايا والمصابين بحادث القطار ببوقنادل، وأكد حرصه على إرشادهم للحصول على جميع حقوقهم التي يضمنها لهم القانون في إطار مسؤوليته المدنية التي تغطيها شركة التأمين.

وأكد المكتب في بلاغ له وضعه رهن إشارة المعنيين رقما أخضر بالمجان لتسهيل التواصل معه من الساعة التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء بدون انقطاع، راجيا الاتصال بالرقم الأخضر التالي:

0800 00 22 99

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد خرج بالعديد من البلاغات التي كشف من خلالها عن العديد من المعطيات الخاصة بالإجراءات المتخذة من طرفه بعد وقوع فاجعة قطار بوقنادل.