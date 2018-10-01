الإطاحة بصاحبة وكر دعارة رفقة متزوج متلبسين بالفساد ببوجدور ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور بناء على معلومات متوفرة لديها، يومه الأربعاء، من الإطاحة بسيدة رفقة شخص متزوج، داخل منزلها الذي تستخدمه كوكر للدعارة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور بناء على معلومات متوفرة لديها، يومه الأربعاء، من الإطاحة بسيدة رفقة شخص متزوج، داخل منزلها الذي تستخدمه كوكر للدعارة.

وأوضح مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، توصلت بمعلومات، تفيد أن امرأة تعد منزلا بشارع مولاي رشيد بالمدينة كوكر للدعارة، لتقوم عناصر الدائرة بفرض مراقبة خفية وتربص حول المنزل المذكور لتتمكن في وقت مبكر من الصباح من ضبط رجل متزوج بداخل الوكر رفقة صاحبة المنزل بعدما قامت بتحريضه على ممارسة الفساد بالمقابل.

وأكد المصدر ذاته إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة من أجل إعداد وكر للدعارة مع الخيانة الزوجية والمشاركة.