مشا فيها: شدوه البوليس متلبس بمحاولة تحريض متزوجة على ممارسة الجنس بالشارع فالداخلة ﻿

تمكنت عناصر شرطة النجدة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الثلاثاء، أثناء قيامها بدوريات أمنية من ضبط رجل متزوج في حالة تلبس وهو بصدد تحريض امرأة محصنة على الفساد بالشارع العام.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر شرطة النجدة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الثلاثاء، أثناء قيامها بدوريات أمنية من ضبط رجل متزوج في حالة تلبس وهو بصدد تحريض امرأة محصنة على الفساد بالشارع العام.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن التفاصيل الخاصة بهذه الفضيحة الأخلاقية، أن الأبحاث أكدت بأن المعني بالأمر، تورط بشكل مستمر في التحرش جنسيا بالسيدة المتزوجة ومضايقتها.

وأكد المصدر ذاته بأنه بناء على نتائج البحث، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.