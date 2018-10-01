إسبانيا تحذر من تسلل ''متطرفين'' إلى أراضيها بواسطة قوارب ''الفونتوم'' ﻿

عبرت إسبانيا عن تخوفها الشديد من تسلل أشخاص منتمين لجماعات إرهابية إلى أراضيها وإلى باقي دول القارة الأوروبية، سواء من خلال قوارب الموت أو من خلال تجاوز أسوار مدينتي سبتة ومليلية.

''شوف تيفي''

عبرت إسبانيا عن تخوفها الشديد من تسلل أشخاص منتمين لجماعات إرهابية إلى أراضيها وإلى باقي دول القارة الأوروبية، سواء من خلال قوارب الموت أو من خلال تجاوز أسوار مدينتي سبتة ومليلية.

وأوضح موقع صحيفة ''لاراثون'' الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري أن مصدرها بقسم مكافحة الإرهاب، أكد وجود تحذيرات من استغلال الجماعات الإرهابية، التي تنشط في منطقة الساحل، أكبر أزمة للهجرة السرية بين الشمال المغربي والجنوب الإسباني، لإدخال متطرفين مشتبه بهم إلى أوروبا، مشيرة إلى أن متطرفين منتمين لتنظيم الدولة الإسلامية، استخدموا الهجرة غير الشرعية سابقا عبر اليونان للوصول إلى فرنسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولين عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدوا احتمال استغلال المتطرفين لموجة الهجرة لدخول الأراضي الإسبانية، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص ينحدر من ''الطوغو'' قام بأعمال عنف ضد رجال الحرس المدني بسياج سبتة، وقد تبين من خلال التحقيقات بأنه خبير في حرب العصابات.