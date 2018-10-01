 المباحث التركية تجمع عينات من الحمض النووي بمقر القنصلية السعودية‎ و عينات من صناديق القمامة و من مجاري الصرف الصحي ﻿
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المباحث التركية تجمع عينات من الحمض النووي بمقر القنصلية السعودية‎ و عينات من صناديق القمامة و من مجاري الصرف الصحي

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 16:21 المباحث التركية تجمع عينات من الحمض النووي بمقر القنصلية السعودية‎ و عينات من صناديق القمامة و من مجاري الصرف الصحي | دولي
المباحث التركية تجمع عينات من الحمض النووي بمقر القنصلية السعودية‎ و عينات من صناديق القمامة و من مجاري الصرف الصحي
جمع الفريق الجنائي التركي المشارك في التحقيق باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عددا كبيرا من عينات الحمض النووي في مقر القنصلية السعودية، وأرسلها إلى المعمل الجنائي لتحليلها.

شوف تيفي وكالات

جمع الفريق الجنائي التركي المشارك في التحقيق باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عددا كبيرا من عينات الحمض النووي في مقر القنصلية السعودية، وأرسلها إلى المعمل الجنائي لتحليلها.

وحسب مصادر تركية، فإن الفرق التابعة لمديرية أمن اسطنبول، استخدمت خلال البحث مركب ''اللومينول''، وجمعت عينات من الحمض النووي'' ADN'' من داخل مبنى القنصلية.

كما أخذ الفريق الجنائي عينات من تربة حديقة القنصلية، ومن صناديق القمامة أيضا، وأيضا عينات من مجاري الصرف الصحي المرتبطة بالقنصلية، كما فحصت مرآب السيارات وملحقات أخرى، ليتم إرسالها إلى مديرية المختبر الجنائي لإجراء التحليلات والفحوص اللازمة.

وغادر الفريقان السعودي والتركي المكلفان بالتحقيق في اختفاء خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في انتظار بدء التفتيش والتحقيق في منزل القنصل السعودي، وسط أنباء عن مغادرته التراب التركي دون تنسيق مع سلطات البلد، التي أشارت إلى أن مغادرة القنصل السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي تركيا مساء الثلاثاء، لم تعرقل التحقيق.

 

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