 الصحراء المغربية..غينيا الاستوائية تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة ''تندوف'' ﻿
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الصحراء المغربية..غينيا الاستوائية تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة ''تندوف''

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 16:18 الصحراء المغربية..غينيا الاستوائية تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة تندوف | بوليتيك
الصحراء المغربية..غينيا الاستوائية تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة ''تندوف''
دعت غينيا الاستوائية، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

شوف تيفي و.م.ع

 دعت غينيا الاستوائية، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

ورحب سفير غينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة ''أناتاليو ندونغ مبا''، بالدعوة التي وجهها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، إلى الأطراف المعنية، من أجل المشاركة في المائدة المستديرة المقرر عقدها يومي 5 و6 دجنبر القادم في جنيف، والرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقال الدبلوماسي الغيني، في مداخلته أمام أعضاء اللجنة، إن بلاده ''تشيد بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، وكذا جهودها لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية''.

كما أشاد ذات المسؤول، بتعاون المغرب الذي سمح، في يونيو 2018، بزيارة المبعوث الأممي ''كوهلر''، لمدن الداخلة والعيون والسمارة، حيث التقى بممثلي الأقاليم الصحراوية بالمملكة المغربية المنتخبين ديمقراطيا.

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