الأساتذة المتعاقدون يخوضون إضرابا إنذاريا يوم 22 أكتوبر الجاري ﻿

دعت ''التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد''، إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري، حاملين الشارة الحمراء، وذلك يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في

شوف تيفي م.ض

دعت ''التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد''، إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري، حاملين الشارة الحمراء، وذلك يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

الدعوة جاءت تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية المنعقد بالدار البيضاء أواخر شتنبر الماضي، بحسب ما أوردته التنسيقية في بلاغ اطلعت عليه قناة ''شوف تيفي''.

كما دعت التنسيقية في ذات البلاغ، الأساتذة والأستاذات، إلى تجسيد الأشكال النضالية الموازية التي أعلنت عنها المكاتب الجهوية والإقليمية، مشيرة إلى ضرورة التزام الأساتذة بباقي الجهات التي لم تعلن عن أي خطوة بالحضور داخل المؤسسات يوم الإضراب.

وفي ختام البلاغ، أهابت بكل الإطارات النقابية والمتضامنين مع قضيتها العادلة للانخراط المكثف لإنجاح هذه الخطوة النضالية.