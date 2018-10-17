بعد الفحص وعدم خضوعه لإجراء عملية جراحية .. تامر حسني يحتاج لجلسات صوتية وسكوت تام ﻿

نشر تامر حسني عبر صفحته الفيسبوكية أنه بعد الفحص تقرر عدم خضوعه لإجراء عملية جراحية على مستوى حباله الصوتية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مستمر في العلاج بحيث تحددت مدة العلاج التي يحتاج فيها لجلسات

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نشر تامر حسني عبر صفحته الفيسبوكية أنه بعد الفحص تقرر عدم خضوعه لإجراء عملية جراحية على مستوى حباله الصوتية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مستمر في العلاج بحيث تحددت مدة العلاج التي يحتاج فيها لجلسات صوتية وسكوت تام مدة 3 أسابيع .

كما وعد الفنان تامر حسني جمهوره بالعودة للغناء بشكل تدريجي موجها في ذات الوقت شكره وامتنانه لكل محبيه الذين ساندوه في محنته.

يذكر أن الفنان المصري تامر حسني نقل يوم الخميس 11 أكتوبر، إلى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبرعلى إثر إصابته بوعكة صحية على مستوى حباله الصوتية وصفت بالشديدة بعد الانتهاء من تصوير برنامج '' صاحبة السعادة '' .