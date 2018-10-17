بالصور..فنانون عرب يتضامنون مع ضحايا فاجعة قطار بوقنادل ﻿

بعد ساعات من وقوع فاجعة قطار بوقنادل، نعت المطربة المغربية سميرة سعيد ضحايا حادثة القطار من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها بالإنستغرام، وكتبت : ''حدث مؤسف ومؤلم.. لكن هذه إرادة الله.. الرحمة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من وقوع فاجعة قطار بوقنادل، نعت المطربة المغربية سميرة سعيد ضحايا حادثة القطار من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها بالإنستغرام، وكتبت : ''حدث مؤسف ومؤلم.. لكن هذه إرادة الله.. الرحمة لأرواحهم''.

وإلى جانب سميرة سعيدة، تقدمت الفنانة الإماراتية أحلام، بالتعازي لأسر ضحايا فاجعة بوقنادل، ونشرت صورة العلم الوطني عبر حسابها بالإنستغرام، وكتبت إلى جانبها: ''اللهم ارحم شهداء المغرب من فارقوا الحياة فى حادثة القطار بإذن الله والله يصبر أهليهم يا أرحم الراحمين''.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أعلن أمس عن فتح بحث قضائي بخصوص فاجعة قطار بوقنادل، وأكد مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 راكبا.