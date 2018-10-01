الأمم المتحدة:الجزائر توافق على الحضور لمشاورات جنيف بخصوص الصحراء المغربية ﻿

استجابت الجزائر ونواكشوط بشكل إيجابي لمبادرة هورست كوهلر، التي دعا من خلالها كل الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء المغربية، إلى اجتماع جنيف يومي 5 و6 دجنبر المقبل، وذلك لمناقشة ''مستقبل الصحراء

شوف تيفي

استجابت الجزائر ونواكشوط بشكل إيجابي لمبادرة هورست كوهلر، التي دعا من خلالها كل الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء المغربية، إلى اجتماع جنيف يومي 5 و6 دجنبر المقبل، وذلك لمناقشة ''مستقبل الصحراء المغربية''.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي، الذي عقد أول أمس الاثنين، في نيويورك، إن ''الأطراف الأربعة المدعوة إلى المائدة المستديرة يجب أن تأتي بحسن نية ودون شروط مسبقة''.

الاستجابة للدعوة كان قد وجهها المسؤول الأممي في نهاية شتنبر المنصرم، إلى جميع الأطراف للمشاركة في المائدة المستديرة المرتقبة في جنيف، لكل من الجزائر باعتبارها طرفا في النزاع، وموريتانيا كدولة مراقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان أول من أكد استجابته للدعوة من أجل مواصلة المناقشات في جنيف، متبوعة بجبهة البوليساريو، استجابة لـ ''طاولة مستديرة''، لإعادة صياغة الخلافات بين الأطراف، وليس دعوة للمفاوضات.