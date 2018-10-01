مراقبة روتينية لسيارة بأكادير تسفر عن توقيف شخصين يشكلان عدة مذكرات بحث وطنية وحجز كمية هامة من مخدر الشيرا ﻿

حجزت مصالح الأمن بمدينة أكادير، زوال أمس الثلاثاء 16 أكتوبر، كمية هامة من مخدر ''الشيرا'' داخل سيارة على متنها شخصان يبلغان من العمر 31 و52 سنة، كان يجري البحث عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق

شوف تيفي:أكادير

حجزت مصالح الأمن بمدينة أكادير، زوال أمس الثلاثاء 16 أكتوبر، كمية هامة من مخدر ''الشيرا'' داخل سيارة على متنها شخصان يبلغان من العمر 31 و52 سنة، كان يجري البحث عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي'' فقد جاءت هذه العملية في إطار المراقبة التي تقوم بها الفرقة الخاصة لمستعملي الطريق، حيث تبين أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث صادرة عن مصالح الأمن بمدينتيْ الدار البيضاء وإنزكان، من أجل الاتجار في المخدرات؛ قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز كميات من المخدرات داخل سيارة كانا على متنها.

وقد تمت إحالة المشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار تسليمهما للجهات الأمنية التي أصدرت في حقهما مذكرات البحث لاستكمال التحقيق معهما حول حيثيات وملابسات القضية.