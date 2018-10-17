حصري..شوفو آخر صورة للطالبة الراحلة ''إشراق''..التقطتها يوم فاجعة قطار بوقنادل+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة حصرية للراحلة ''إشراق'' ضحية فاجعة قطار بوقنادل، والتي كانت آخر صورة لها التقطتها بمنزل أسرتها قبل أن تغادر في اتجاه المدرسة الوطنية للتجارة بالقنيطرة التي تدرس بها، إلا أن

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة حصرية للراحلة ''إشراق'' ضحية فاجعة قطار بوقنادل، والتي كانت آخر صورة لها التقطتها بمنزل أسرتها قبل أن تغادر في اتجاه المدرسة الوطنية للتجارة بالقنيطرة التي تدرس بها، إلا أن الأقدار شاءت أن تفارق الحياة.

وأوضح أحد أفراد أسرة الراحلة أن هذه الأخيرة تبلغ من العمر قيد حياتها 23 سنة، استيقظت في وقت مبكر صباح أمس من أجل مواصلة الإعداد لآخر امتحان لها بمشوارها الدراسي بالمؤسسة المذكورة، قبل أن تغادر منزل أسرتها إلى محطة القطار رفقة والدها.

وأكد ذات المصدر أن ''إشراق''، كانت تعد مشروع التخرج، وكان من المفروض أن تحصل على شهادة الماستر نهاية السنة الجارية.