''الخضراوي'' ينوب عن الرئيس الأول لمحكمة النقض ويبسط تجربة مسار استقلال السلطة القضائية بالمغرب أمام قضاة العالم ﻿

واصلت الودادية الحسنية للقضاة لليوم الرابع أشغال المؤتمر السنوي 61 للاتحاد الدولي للقضاة بمراكش، حيث نظمت الندوة الدولية صبيحة يومه الأربعاء تحت عنوان ''استقلال القضاء وإرساء الوضعية الكونية

شوف تيفي : محمد القاسمي



واصلت الودادية الحسنية للقضاة لليوم الرابع أشغال المؤتمر السنوي 61 للاتحاد الدولي للقضاة بمراكش، حيث نظمت الندوة الدولية صبيحة يومه الأربعاء تحت عنوان ''استقلال القضاء وإرساء الوضعية الكونية للقضاة'' والتي تخللتها عدة مداخلات لقضاة العالم كما عرفت كلمة للرئيس الأول لمحكمة النقض .

وفي ذات الوقت قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال افتتاح هذه الندوة، إن إعداد وإخراج الميثاق العالمي للقاضي من طرف الاتحاد ''وثيقة تاريخية مرجعية تشكل نتاج تراكمات ناضل من أجلها القضاة عبر العالم وتحمل الكثير من الطموح والانتظارات ''، معتبرا أنه ''وعي كبير بالضمانات الواجب توفيرها لممارسة سليمة للمهنة والارتقاء بها إلى سلطة حقيقية تحقق العدل الذي يصون الأمن للجميع''.



واستعرض فارس في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، المنظمة لهذا المؤتمر بتنسيق مع الاتحاد الدولي، مسار تكريس استقلال السلطة القضائية بالمملكة منطلقا من محددات أربع، حددت ملامح هذه التجربة أولها ''وجود إرادة ملكية عليا واضحة في العديد من المحطات والمناسبات من أجل تكريس وتعزيز هذا الاستقلال كخيار استراتيجي لا مجال للتراجع عنه في ظل مخطط إصلاحي شمولي لإصلاح منظومة العدالة''، مضيفا أنها ''إرادة منبثقة من صريح الدستور الذي ينص على أن الملك هو الضامن دستوريا لاستقلال القضاء ويرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية'' .

وفي ذات السياق أبرز فارس أن الحديث عن استقلال القضاء هو في عمقه طرح لسؤال أولي بسيط : ''من يملك اليوم السلطة أو القدرة للتأثير على القضاء والقضاة؟ '' وأجاب قائلا : ''الأكيد أن عناصر الجواب يمكن تحديدها في الجهات التالية وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وباقي السلط الشديدة التأثير : سلطة المال المغرية بالارتشاء، وسلطة الإعلام''، معتبرا أن ''أي مقاربة حقيقية وشمولية وعميقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الجهات المؤثرة التي يمكن أن نضيف إليها أيضا التأثيرات الصادرة من داخل الجهاز القضائي نفسه''.

وأكد فارس أن'' المتفق عليه من خلال تراكم التجارب الدستورية والتشريعية والقضائية والرصيد الكبير للاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية والقارية والإقليمية والجهوية أن هناك قواسم وشروطا مشتركة لابد منها للارتقاء بالقضاء كسلطة وهي مناخ ديموقراطي حر، حركة قانونية شاملة تبدأ من القوانين التأسيسية وتصل إلى كل ما له علاقة بالنظام القانوني''.

من جهته، اعتبر الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أن الأخيرة ''ممارسة عملية ملموسة تقر بأن السلطة القضائية ليست فرعا من أصل وإنما هي أصل قائم بذاته، مع ما يرتبط بذلك من إشراك مختلف الفاعلين في قطاع العدالة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الشمولي''.



واستشهد المتحدث بدستور 2011 الذي أسس لسلطة قضائية مستقلة بضمانات وآليات متعددة وفلسفة جديدة، موضحا أنه يمكن الوقوف على بعض ملامحها من خلال ''أولا تخصيص المشرع الدستوري في بابه السابع ستة فصول كاملة تتعلق باستقلال القضاء (المواد من 107 إلى 112)، وثانيا أسس الدستور الجديد لمجلس أعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك بتركيبة موسعة تشمل قضاة منتخبين من طرف زملائهم وآخرين معينين بقوة القانون مع ضمان تمثيلية نسوية وأعضاء آخرين خارج قطاع القضاء ومن الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون. كما لم تعد للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أي صفة داخل هذه المؤسسة الدستورية التي جعل من مهامها السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم وجعل قراراتها المتعلقة بالوضعية الفردية قابلة للطعن''.

وقال أيضا ''لا شك أن هذه المقتضيات الدستورية الهامة شكلت إطارا مؤسسيا هاما لتفعيل حقيقي لمفهوم استقلال القضاء وحلقة أساسية ضمن مسلسل إصلاح السلطة القضائية ، مشددا على التعبير عن روح هذه المقتضيات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة اللذين تمت المصادقة عليهما من طرف المحكمة الدستورية.

وأكد فارس أن الندوة الدولية اليوم ستخول فرصا جديدة لتطوير تجربة المغرب ورؤيته مشددا على عزم المغرب بذل الجهود لتفعيل أمثل للميثاق العالمي للقاضي نصا وروحا.