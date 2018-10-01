عاجل..إعفاء القنصل السعودي ووضعه رهن التحقيق بعد اختفاء خاشقجي ﻿

قررت السلطات السعودية، يومه الأربعاء، إعفاء محمد العتيبي من مهامه كنقصل بإسطنبول، وذلك على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

"شوف تيفي"

قررت السلطات السعودية، يومه الأربعاء، إعفاء محمد العتيبي من مهامه كنقصل بإسطنبول، وذلك على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية، نقلا عن مصادر إعلامية سعودية، فإنه تقررإعفاء القنصل السعودي من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب ما تم وصفه بـ"انتهاكات".

تجدر الإشارة إلى أن القنصل السعودي محمد العتيبي، غادر تركيا، أمس الثلاثاء، قبيل قيام فرقة أمنية بتفتيش منزله في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء الصحافي والكاتب جمال "خاشقجي".





