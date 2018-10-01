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عاجل..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف لأول مرة عن معطيات جديدة خاصة بقطار فاجعة بوقنادل

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 12:57 عاجل..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف لأول مرة عن معطيات جديدة خاصة بقطار فاجعة بوقنادل | مجتمع
عاجل..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف لأول مرة عن معطيات جديدة خاصة بقطار فاجعة بوقنادل
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بأنه وعلى إثر الحادث المؤسف لانحراف القطار ببوقنادل صباح أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، لوحظ تداول معطيات مغلوطة من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل أن

"شوف تيفي"

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بأنه وعلى إثر الحادث المؤسف لانحراف القطار ببوقنادل صباح أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، لوحظ تداول معطيات مغلوطة من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل أن مجموعة من مسافري القطار السابق للقطار المنحرف صرحوا أنهم شعروا بترددات بمكان الحادث وأخبروا بذلك المسؤولين بالمحطات الذين لم يقوموا بأي إجراء.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، تضمن هذه التصريحات لمزايدات، مشددا على أن هذ الإشعار تم على مستوى محطة سيدي الطيبي التي تبعد بعشر كيلومترات على مكان الحادث ببوقندال.

وكشف المكتب قيامه وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، فور إشعاره بهذه الترددات بتمديد مدة توقف القطار بمحطة القنيطرة وإخضاعه للمراقبة بالإضافة إلى قيام الفرق التقنية المتخصصة بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت عل مستوى سيدي الطيبي، وقد أكدت عمليات المراقبة هاته عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر.

وأشار المكتب إلى أنه ولتفادي انتشار مثل هذه المغالطات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الرأي العام، فهو يؤكد حرصه على تقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل منتظم من خلال بلاغاته الصحفية الرسمية عبر مختلف قنوات التواصل، ويذكر أن كل الشهادات سيستمع إليها في إطار البحث القضائي الذي فتح من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

 

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