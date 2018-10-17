عاجل.. بعد اعتقال ''ميسي'' الإطاحة بـ ''إيسكو'' أكبر ''بارون'' ينقل المخدرات بين المغرب وإسبانيا + فيديو وصور ﻿

تمكن الحرس المدني الإسباني، يومه الأربعاء، من الإطاحة بأحد أكبر وأهم بارونات المخدرات، ويتعلق الأمر بـ ''فرانسيسكو تيخون'' الملقب بـ ''إيسكو''، الذي تورط في استخدام قوراب ترفيهية فاخرة لتهريب مخدرات

''شوف تيفي''

تمكن الحرس المدني الإسباني، يومه الأربعاء، من الإطاحة بأحد أكبر وأهم بارونات المخدرات، ويتعلق الأمر بـ ''فرانسيسكو تيخون'' الملقب بـ ''إيسكو''، الذي تورط في استخدام قوراب ترفيهية فاخرة لتهريب مخدرات من المغرب إلى إسبانيا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية قبل قليل، فإن الحرس المدني، تمكن من الإطاحة بأفراد عصابة ''تيخون'' والبالغ عددهم 14 شخصا ومن بينهم زعيم العصابة، مشيرة إلى أن إيقاف الملقب بـ ''إيسكو''، جاء بعد أشهر قليلة فقط من إيقاف بارون المخدرات المغربي ''عبد الله بلحاج'' الملقب بـ ''ميسي'' بعد تفكيك السلطات الإسبانية لشبكته التي كانت توصف بالخطيرة، والتي لها علاقة بـ ''إيسكو'' وبالاتجار بالمخدرات انطلاقا من جبل طارق.

وأكدت المصادر ذاتها أن ''إيسكو'' الذي فر من السجن سنة 2016، تم إيقافه، بعد اعتقال السلطات المغربية لشقيقه داخل أحد فنادق مدينة تطوان خلال محاولته اللقاء بزوجته.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسبانية أطلقت تحقيقاً موسعاً للتعرف على حيثيات هروب ''إيسكو'' أحد أباطرة المخدرات الإسبان، خاصةً بعض ظهور معلومات تقول إنه فر إلى المغرب مستغلاً قوارب الهجرة السرية، وأيضا بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر به وهو يرقص إلى جانب فتيات عاريات.