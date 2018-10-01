 عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عودة حركة القطارات بين سلا والقنيطرة ﻿
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عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عودة حركة القطارات بين سلا والقنيطرة

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 11:56 عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عودة حركة القطارات بين سلا والقنيطرة | مجتمع
عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن عودة حركة القطارات بين سلا والقنيطرة
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن إزاحة جميع العربات الخاصة بالقطار المكوكي رقم 9 المنحرف عن مساره بمنطقة بوقنادل.

"شوف تيفي"

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن إزاحة جميع العربات الخاصة بالقطار المكوكي رقم 9 المنحرف عن مساره بمنطقة بوقنادل.

وأكد المكتب إخلاء السكة الأولى، مما سمح بالعودة الجزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة ابتداء من الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم، مشددا على مواصلة الأشغال في هذه الأثناء من أجل إعادة تشغيل السكتين الأخريتين لتعود حركة السير إلى حالتها الطبيعية.

ودعا المكتب زبناءه الكرام إلى الاستعلام بالمحطات أو عبر مركز الاستعلام 2255 لطلب المعلومات قبل السفر.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أعلن أمس عن فتح بحث قضائي بخصوص فاجعة قطار بوقنادل، وأكد مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 راكبا من بينهم 7 حالات، وُصفت حالتهم بالحرجة.

 

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المغرب شوف تيفي فاجعة قطار بوقنادل القطار المكتب الوطني للسكك الحديدية

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