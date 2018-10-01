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فاجعة قطار بوقنادل: زعيم عربي يبعث برقية تعزية للملك محمد السادس

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 11:14 فاجعة قطار بوقنادل: زعيم عربي يبعث برقية تعزية للملك محمد السادس | بوليتيك
فاجعة قطار بوقنادل: زعيم عربي يبعث برقية تعزية للملك محمد السادس
مباشرة بعد فاجعة قطار بوقنادل، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، برقية تعزية إلى ملك المغرب محمد السادس، إثر حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط،

"شوف تيفي"

مباشرة بعد فاجعة قطار بوقنادل، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، برقية تعزية إلى ملك المغرب محمد السادس، إثر حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام كويتية، يومه الأربعاء، فقد أعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.


وأشارت المصادر ذاتها أن ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بعث كذلك برقيتى عزاء مماثلتين إلى الملك المغرب.

 

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المغرب شوف تيفي فاجعة بوقنادل الضحايا نواف الأحمدج الصباح

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