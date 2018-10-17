بعد قضيتها المثيرة للجدل: إقالة إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة +صور ﻿

بعد أشهر من قضيتها المثيرة للجدل بعد إيقافها على خلفية اتهامها بربط علاقة غرامية مع رئيس جماعة الفضالات، تلقت إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، ضربة موجعة، بعد أن صوت 12 عضوا من أصل 15 على ملتمس

"شوف تيفي"

بعد أشهر من قضيتها المثيرة للجدل بعد إيقافها على خلفية اتهامها بربط علاقة غرامية مع رئيس جماعة الفضالات، تلقت إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، ضربة موجعة، بعد أن صوت 12 عضوا من أصل 15 على ملتمس إقالتها من كرسي رئاسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع بمنطقة "المذاكرة" التابعة لإقليم بنسليمان.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن أعضاء الجماعة، استعانوا خلال الدورة بمفوض قضائي تم انتدابه بتقديم طلب لرئيس المحكمة تحسبا لأي طارئ مستجد بالدورة، وهو ما وقع بعد أن قامت الرئيسة بإدراج النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المكونة من نقطتين، بإدراجها للتصويت والمتعلقة بالمناقشة والتصويت على منح الجمعيات، وهي النقطة التي تم رفضها من طرف الأعضاء، ما دفع بإكرام بوعبيد إلى إنهاء الجلسة دون عرض ملتمس الإقالة.

وأكدت المصادر في كشفها عن تفاصيل هذه الدورة، أن قائد قيادة أحلاف من الأعضاء، غادر القاعة لإجراء اتصال هاتفي مع عمالة بنسليمان، التي أمرت بتطبيق القانون خصوصا الفقرة الأولى من المادة 41، من القانون التنظيمي 14/113، ليعود إلى القاعة ويطلب من النائب الأول للرئيسة أن يترأس الجلسة، وتم التداول في النقطة الثانية من جدول الأعمال التي تم التصويت عليها بالإجماع ليتم رفع دورة أكتوبر.

بعد قرار الأعضاء بالتصويت لصالح ملتمس إقالة أصغر رئيسة جماعة، نشرت إكرام بوعبيد، تدوينات عبر حسابها بالفيسبوك، حاولت من خلالها التعبير عن حزنها، وأشارت إلى أنها كانت ضحية، واعدة بالكشف عن المزيد من التفاصيل، وكتبت في إحداها: "أول ما بديت في الجماعة كنت مازال ماعارفاش الواقع المر.. تخيلو كنت كنشكي الشفار لرئيس العصابة .. قريبا سأحكي لكم الواقع...".