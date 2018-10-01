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أمزازي: الحكومة متشبثة بمجانية التعليم

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 09:51 أمزازي: الحكومة متشبثة بمجانية التعليم | مجتمع
أمزازي: الحكومة متشبثة بمجانية التعليم
جدد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ، تشبث الحكومة بمجانية التعليم، وقال: “الحكومة ستضمن مجانية

شوف تيفي

 

جدد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ، تشبث الحكومة بمجانية التعليم، وقال: “الحكومة ستضمن مجانية التعليم لكل الأطفال دون 16 سنة”، مضيفا:”لا يمكن أن نمنع أي أحد من إتمام دراسته بسبب عدم التوفر على الإمكانيات المالية، فقط عليه أن ينجح في دراسته، وسنضمن له التعليم المجاني في كل مراحل التعليم”.

كما طالب الوزير بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم، قائلا:" “أعطونا ثلاثين مليار درهم، وستتغير منظومة التعليم بالمغرب”.

وأشار الوزير أن 85 بالمائة من الميزانية المخصصة للتعليم تذهب إلى أجور الموظفين، ونسبة أخرى إلى الأعمال الاجتماعية، بينما تخصص للجانب البيداغوجي نسبة قليلة، مبرزا أن الجانب البيداغوجي هو الذي يمنحنا جودة التعليم، إن لم ندعم التكوين المستمر؟ ونؤهل المؤسسات؟ كيف سننهض بجودة التعليم؟”.

 

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