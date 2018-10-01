مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وساكنة أحد الدواوير بإقليم تارودانت تخلف عدة إصابات وفعاليات حقوقية تدق ناقوس الخطر ﻿

اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وساكنة دوار ''تبوزيد '' التابع لجماعة ''تمليلين '' إقليم تارودانت، وخلفت سقوط عدة إصابات بعضها وصف بالبليغ.

شوف تيفي:تارودانت

اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وساكنة دوار "تبوزيد " التابع لجماعة "تمليلين " إقليم تارودانت، وخلفت سقوط عدة إصابات بعضها وصف بالبليغ.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فساكنة الدوار السالف الذكر تفاجأت زوال أمس بجحافل كبيرة من الإبل وقطعان الغنم والماعز التي زحفت على أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم من أشجار اللوز والأركان ما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها لينتفضوا ضد المعتدين محاولين ثنيهم عن ما اقترفوه في حق أراضيهم غير أن الأمور تحولت إلى مواجهات بين الطرفين استعملت فيها العصي والحجارة أدت لإصابة عدد من النساء والرجال المنحدرين من ذات الدوار، إصابة بعضهم جد بليغة وفق ذات المصادر.

ومن جانبه استنكر الفاعل الجمعوي والناشط الحقوقي "م.ن " هذا الاعتداء الشنيع واصفا إياه بالجبان وطلب من السلطات الإقليمية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تطال ساكنة جبال أدرار من طرف الرعاة الرحل الذين مازالوا يواصلون إسالة الدماء ونسف ممتلكات المواطنين في خرق سافر لكل القوانين المتعلقة بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الغابوية.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة التفاعل الجاد والصارم مع من وصفهم بالغزاة وعدم التساهل معهم مؤكدا أن تعاطي السلطات مع الرعاة الرحل مازالت تطبعه الليونة والتساهل وعدم اتخاذ أي تدابير زجرية في حقهم بالرغم مما يقترفونه في حق الساكنة من أمور يندى لها الجبين.

وزاد المتحدث قائلا: "السلطات تعطي الحق أكثر للرعاة الرحل على حساب السكان المحليين. يمكنك أن تجدهم يرعون في ملكك الخاص، وإذا دافعْتَ عن حقك تتم معاقبتك، في حين أن الرعاة الرحل لا أحد يحاسبهم".

وحذر "م.ن" من مغبة التأخر في إيجاد حل لمشكل الرعي الجائر، قائلا: "في ظل غياب تدخل السلطات، يضطر الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم، وهذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وقد يؤدي، إلى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والنظام العام وزيادة حدة التوتر والاحتقان بهذه المناطق المتضررة من ظاهرة الرعاة الرحل".

وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة على مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها.

وينص مشروع قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة 3 منه على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي "يجب أن يُمارَس في إطار احترام حق ملكية الغير.