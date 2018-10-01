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المغرب يؤكد رفضه احتلال إيران للجزر الثلاث ويدعم الوحدة الوطنية والترابية لدولة الإمارات

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 09:24 المغرب يؤكد رفضه احتلال إيران للجزر الثلاث ويدعم الوحدة الوطنية والترابية لدولة الإمارات | بوليتيك
المغرب يؤكد رفضه احتلال إيران للجزر الثلاث ويدعم الوحدة الوطنية والترابية لدولة الإمارات
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، دعم المغرب الكامل للوحدة الوطنية والترابية لدولة الإمارات العربية المتحدة

"شوف تيفي"+" و م ع"

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، دعم المغرب الكامل للوحدة الوطنية والترابية لدولة الإمارات العربية المتحدة وللسيادة الكاملة لهذا البلد الشقيق على جزره الثلاث، طنب الصغرى، طنب الكبرى وأبو موسى، داعيا الى إنهاء احتلالهم ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة.

وقال هلال في كلمة له "أود أن أؤكد مجددا على الموقف الحازم الذي عبر عنه المغرب، في القمة الـ 29 لجامعة الدول العربية في أبريل 2018، بخصوص الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".


وشدد على أن المملكة تقف جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجدد دعمها المتواصل لكافة التدابير السلمية المتخذة من قبل هذا البلد الشقيق لاستعادة سيادته الكاملة على جزره الثلاث المحتلة.

وأضاف أن المغرب "يدين استمرار احتلال الجزر الثلاث، والتي هي جزء من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب مدافع قوي عن الوحدة الترابية للدول.

 

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